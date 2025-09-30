Yritysluettelo
Talousanalyytikko mediaanikorvaus in New York City Area AIG:ssa on yhteensä $110K per year. Katso AIG:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
AIG
Financial Analyst
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$110K
Taso
Senior
Peruspalkka
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä AIG?

$160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Talousanalyytikko roolille yrityksessä AIG in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $200,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AIG Talousanalyytikko roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $108,000.

