Aidence
Aidence Palkat

Aidence:n palkka vaihtelee $96,567 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $152,735 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Data-asiantuntija
$96.6K
Ohjelmistoinsinööri
Median $113K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Aidence on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $152,735. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Aidence ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $113,196.

