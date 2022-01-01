Yritysluettelo
Agora
Agora Palkat

Agora:n palkka vaihtelee $59,013 kokonaiskorvauksena vuodessa Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä alemman pään mukaan $160,000 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Agora. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $160K
Asiakasmenestys
$73.6K
Henkilöstöhallinto
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ratkaisuarkkitehti
$59K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Agora on Ohjelmistoinsinööri vuosittaisella kokonaiskorvauksella $160,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Agora ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $111,440.

Muut resurssit