Agero
Agero Palkat

Agero:n palkka vaihtelee $165,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $217,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Agero. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $165K

Data-insinööri

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $217K
Tuotepäällikkö
$174K

Ohjelmapäällikkö
$170K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Agero on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $217,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Agero ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $172,166.

