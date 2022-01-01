Yritysluettelo
Afterpay Palkat

Afterpay:n palkka vaihtelee $70,350 kokonaiskorvauksena vuodessa Kirjanpitäjä -tehtävässä alemman pään mukaan $278,600 Henkilöstöhallinto -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Afterpay. Viimeksi päivitetty: 9/11/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $99.9K
Kirjanpitäjä
$70.4K
Liiketoiminta-analyytikko
$149K

Data-analyytikko
$119K
Data-asiantuntija
$83.5K
Henkilöstöhallinto
$279K
Markkinointi
$177K
Tuotepäällikkö
Median $108K
Myynti
$159K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$166K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Afterpay-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

The highest paying role reported at Afterpay is Henkilöstöhallinto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afterpay is $134,325.

Muut resurssit