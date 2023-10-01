Yrityshakemisto
AFRY
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

AFRY Palkat

AFRY:n palkkaväli vaihtelee $52,470:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $97,111:aan Liikkeenjohdon konsultti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä AFRY. Viimeksi päivitetty: 8/22/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $52.5K
Liiketoiminta-analyytikko
$85.4K
Datatieteilijä
$55.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Laitteistoinsinööri
$53.2K
Liikkeenjohdon konsultti
$97.1K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli AFRY:ssa on Liikkeenjohdon konsultti at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $97,111. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
AFRY:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $55,853.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja AFRY:lle

Liittyvät yritykset

  • Coinbase
  • Lyft
  • Apple
  • PayPal
  • Uber
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit