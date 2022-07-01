Yrityshakemisto
Afresh
Afresh Palkat

Afresh:n palkkaväli vaihtelee $161,700:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Markkinointi :lle alaosassa $210,000:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Afresh. Viimeksi päivitetty: 8/22/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $210K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Henkilöstöhallinto
$209K
Markkinointi
$162K

Tuotesuunnittelija
$164K
Myyntitekniikan asiantuntija
$169K
Ratkaisuarkkitehti
$186K
UKK

The highest paying role reported at Afresh is Ohjelmistoinsinööri with a yearly total compensation of $210,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afresh is $177,538.

