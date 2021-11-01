Yritysluettelo
Aflac
Aflac Palkat

Aflac:n palkka vaihtelee $54,725 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $302,504 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Aflac. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Hallinnollinen assistentti
$60.3K
Data-asiantuntija
$303K
Henkilöstöhallinto
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$101K
Ohjelmistoinsinööri
$103K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$156K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Aflac on Data-asiantuntija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $302,504. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Aflac ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $101,505.

