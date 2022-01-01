Yritysluettelo
Afiniti
Afiniti Palkat

Afiniti:n palkka vaihtelee $6,992 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $189,050 Tuotesuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Data-asiantuntija
Median $139K
Ohjelmistoinsinööri
Median $7K
Data-analyytikko
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Liiketoiminta-analyytikko
$79.6K
Talousanalyytikko
$21.4K
Markkinointi
$19.9K
Tuotesuunnittelija
$189K
Tuotepäällikkö
$17.3K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$166K
Ratkaisuarkkitehti
$129K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Afiniti on Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $189,050. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Afiniti ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $50,497.

