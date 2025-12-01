Tuotesuunnittelija korvaus in United States Affirm:ssa vaihtelee $274K per year L6 -tasolta $226K per year L7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $234K. Katso Affirm:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$274K
$175K
$85.5K
$13.1K
L7
$226K
$179K
$43.3K
$4K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
50%
V 1
50%
V 2
Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:
50% ansaitsee 1st-V (12.50% neljännesvuosittain)
50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
