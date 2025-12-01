Tuotesuunnittelupäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Affirm:ssa vaihtelee $166K ja $236K per year välillä. Katso Affirm:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!
50%
V 1
50%
V 2
Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:
50% ansaitsee 1st-V (12.50% neljännesvuosittain)
50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/product-design-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.