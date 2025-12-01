Yritysluettelo
Affirm
Affirm Markkinointi Palkat

Markkinointi keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Affirm:ssa vaihtelee $312K ja $452K per year välillä. Katso Affirm:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$353K - $410K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$312K$353K$410K$452K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

50%

V 1

50%

V 2

Osaketyyppi
RSU

Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 50% ansaitsee 1st-V (12.50% neljännesvuosittain)

  • 50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointi roolille yrityksessä Affirm in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $452,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Affirm Markkinointi roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $311,600.

Muut resurssit

