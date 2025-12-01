Yritysluettelo
Affirm
Liiketoiminta-analyytikko korvaus in Canada Affirm:ssa vaihtelee $167K per year L5 -tasolta $218K per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Canada on yhteensä $180K. Katso Affirm:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$167K
$144K
$22.8K
$0
L6
$218K
$174K
$43.5K
$0
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

50%

V 1

50%

V 2

Osaketyyppi
RSU

Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 50% ansaitsee 1st-V (12.50% neljännesvuosittain)

  • 50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Affirm in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus $217,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Affirm Liiketoiminta-analyytikko roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $117,386.

