Affirm
Affirm Liiketoimintaoperaatiopäällikkö Palkat

Liiketoimintaoperaatiopäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus Affirm:ssa vaihtelee $148K ja $214K per year välillä. Katso Affirm:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$167K - $194K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$148K$167K$194K$214K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

50%

V 1

50%

V 2

Osaketyyppi
RSU

Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 50% ansaitsee 1st-V (12.50% neljännesvuosittain)

  • 50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoimintaoperaatiopäällikkö roolille yrityksessä Affirm on vuosittainen kokonaiskorvaus $214,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Affirm Liiketoimintaoperaatiopäällikkö roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $147,600.

