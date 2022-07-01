Yrityshakemisto
Aetion
Aetion Palkat

Aetion:n palkkaväli vaihtelee $57,733:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Rekrytoija :lle alaosassa $108,690:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Aetion. Viimeksi päivitetty: 8/15/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Datatieteilijä
$94.7K
Rekrytoija
$57.7K
Ohjelmistoinsinööri
$109K

UKK

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Aetion je Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $108,690. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Aetion je $94,689.

