Aera Technology
Aera Technology Palkat

Aera Technology:n palkkaväli vaihtelee $13,065:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Datatieteilijä :lle alaosassa $348,250:aan Myynti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Aera Technology. Viimeksi päivitetty: 8/15/2025

$160K

Toimitusjohtajan avustaja
$197K
Datatieteilijä
$13.1K
Markkinointi
$15.7K

Projektipäällikkö
$123K
Myynti
$348K
Ohjelmistoinsinööri
$124K
Tekninen ohjelmajohtaja
$53K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Aera Technology:ssa on Myynti at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $348,250. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Aera Technology:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $122,912.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Aera Technology:lle

