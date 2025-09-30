Yritysluettelo
Advantech
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Greater Taipei Area

Advantech Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Taipei Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Taipei Area Advantech:ssa on yhteensä NT$969K per year. Katso Advantech:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Advantech
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Yhteensä vuodessa
NT$969K
Taso
L1
Peruspalkka
NT$969K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Advantech?

NT$5.1M

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Advantech in Greater Taipei Area on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$1,305,768. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Advantech Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Taipei Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$1,034,253.

