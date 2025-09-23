Yritysluettelo
Advanced Communications and Electronics
Advanced Communications and Electronics Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in Saudi Arabia Advanced Communications and Electronics:ssa vaihtelee SAR 122K ja SAR 173K per year välillä. Katso Advanced Communications and Electronics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia on vuosittainen kokonaiskorvaus SAR 172,501. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Advanced Communications and Electronics Ohjelmistoinsinööri roolille in Saudi Arabia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SAR 121,500.

