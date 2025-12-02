Yritysluettelo
AdStart Media
Henkilöstöhallinto keskimääräinen kokonaiskorvaus in Vietnam AdStart Media:ssa vaihtelee ₫1.12B ja ₫1.57B per year välillä. Katso AdStart Media:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

$46.4K - $53.9K
Vietnam
$42.8K$46.4K$53.9K$60K
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä AdStart Media?

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöhallinto roolille yrityksessä AdStart Media in Vietnam on vuosittainen kokonaiskorvaus ₫1,571,596,110. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AdStart Media Henkilöstöhallinto roolille in Vietnam ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₫1,122,568,650.

