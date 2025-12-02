Yritysluettelo
AdsGency AI
AdsGency AI Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States AdsGency AI:ssa vaihtelee $98.4K ja $140K per year välillä. Katso AdsGency AI:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$113K - $132K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$98.4K$113K$132K$140K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä AdsGency AI?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä AdsGency AI in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $140,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AdsGency AI Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $98,400.

Muut resurssit

