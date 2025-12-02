Datatieteen päällikkö mediaanikorvaus in United States ADP:ssa on yhteensä $203K per year. Katso ADP:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.3%
V 3
ADP-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 3rd-V (Infinity% jaksoa kohti)
