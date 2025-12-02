Yritysluettelo
ADP
ADP Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States ADP:ssa vaihtelee $89.3K ja $122K per year välillä. Katso ADP:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$95.6K - $116K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$89.3K$95.6K$116K$122K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

ADP-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (Infinity% jaksoa kohti)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä ADP in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $121,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ADP Data-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $89,250.

