ADP
ADP Asiakasmenestys Palkat

Asiakasmenestys keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States ADP:ssa vaihtelee $31.4K ja $43.1K per year välillä. Katso ADP:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$34.1K - $40.4K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$31.4K$34.1K$40.4K$43.1K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

ADP-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (Infinity% jaksoa kohti)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Asiakasmenestys roolille yrityksessä ADP in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $43,056. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ADP Asiakasmenestys roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $31,450.

