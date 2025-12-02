Yritysluettelo
ADP
ADP Yrityskehitys Palkat

Yrityskehitys keskimääräinen kokonaiskorvaus ADP:ssa vaihtelee $350K ja $510K per year välillä. Katso ADP:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$402K - $458K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$350K$402K$458K$510K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

ADP-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (Infinity% jaksoa kohti)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Yrityskehitys roolille yrityksessä ADP on vuosittainen kokonaiskorvaus $510,350. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ADP Yrityskehitys roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $350,325.

