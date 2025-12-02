Yritysluettelo
ADNOC
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
ADNOC Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United Arab Emirates ADNOC:ssa vaihtelee AED 218K ja AED 299K per year välillä. Katso ADNOC:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$64.4K - $76.5K
United Arab Emirates
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$59.5K$64.4K$76.5K$81.4K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ADNOC?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä ADNOC in United Arab Emirates on vuosittainen kokonaiskorvaus AED 299,056. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ADNOC Ohjelmistosuunnittelija roolille in United Arab Emirates ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on AED 218,441.

