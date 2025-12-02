Yritysluettelo
Graafinen suunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States adMarketplace:ssa vaihtelee $49.4K ja $72K per year välillä. Katso adMarketplace:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$56.7K - $64.7K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$49.4K$56.7K$64.7K$72K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä adMarketplace?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Graafinen suunnittelija roolille yrityksessä adMarketplace in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $71,980. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä adMarketplace Graafinen suunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $49,410.

