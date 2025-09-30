Yritysluettelo
Adecco Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa India

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in India Adecco:ssa on yhteensä ₹739K per year. Katso Adecco:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Adecco
Test Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹739K
Taso
L1
Peruspalkka
₹739K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Adecco?

₹13.95M

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Adecco in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,078,292. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Adecco Ohjelmistoinsinööri roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹739,076.

Muut resurssit