Yritysluettelo
Acxiom
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Acxiom Palkat

Acxiom:n palkka vaihtelee $37,185 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietotekniikan asiantuntija (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $162,185 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Acxiom. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $110K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Ratkaisuarkkitehti
Median $100K

Data-arkkitehti

Data-asiantuntija
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Talousanalyytikko
$144K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$37.2K
Projektipäällikkö
$83.6K
Myynti
$80.4K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$162K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Acxiom on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $162,185. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Acxiom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $105,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Acxiom ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Conduent
  • MyCase
  • Mastech Digital
  • Cognizant
  • ADP
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit