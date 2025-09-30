Yritysluettelo
ACV Auctions Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat sijainnissa Buffalo Area

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in Buffalo Area ACV Auctions:ssa on yhteensä $200K per year. Katso ACV Auctions:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
ACV Auctions
Software Engineering Manager
Buffalo, NY
Yhteensä vuodessa
$200K
Taso
hidden
Peruspalkka
$160K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ACV Auctions?

$160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä ACV Auctions in Buffalo Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $295,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ACV Auctions Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Buffalo Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $200,000.

