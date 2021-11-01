Yritysluettelo
ACV Auctions
ACV Auctions Palkat

ACV Auctions:n palkka vaihtelee $85,425 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $200,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ACV Auctions. Viimeksi päivitetty: 9/8/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $150K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $200K
Data-asiantuntija
Median $110K

Tuotesuunnittelija
$87.6K
Tuotepäällikkö
$85.4K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ACV Auctions on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $200,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ACV Auctions ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $110,000.

