Rekrytoija mediaanikorvaus in United States Activision Blizzard:ssa on yhteensä $119K per year. Katso Activision Blizzard:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Mediaanipalkka
company icon
Activision Blizzard
Recruiter
Los Angeles - Orange County
Yhteensä vuodessa
$119K
Taso
hidden
Peruspalkka
$114K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Activision Blizzard?

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Activision Blizzard-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä Activision Blizzard in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $165,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Activision Blizzard Rekrytoija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $124,300.

Muut resurssit