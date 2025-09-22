Yritysluettelo
Activision Blizzard
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Talousanalyytikko

  • Kaikki Talousanalyytikko -palkat

Activision Blizzard Talousanalyytikko Palkat

Talousanalyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Activision Blizzard:ssa vaihtelee $122K ja $170K per year välillä. Katso Activision Blizzard:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$132K - $153K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$122K$132K$153K$170K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Talousanalyytikko ilmoitustas yrityksessä Activision Blizzard avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Activision Blizzard-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Talousanalyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Talousanalyytikko roolille yrityksessä Activision Blizzard in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $170,170. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Activision Blizzard Talousanalyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $121,550.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Activision Blizzard ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Google
  • Flipkart
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit