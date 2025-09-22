Yritysluettelo
Activision Blizzard
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-analyytikko

  • Kaikki Data-analyytikko -palkat

Activision Blizzard Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United Kingdom Activision Blizzard:ssa vaihtelee £57.3K ja £78.2K per year välillä. Katso Activision Blizzard:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

£61.4K - £74.2K
United Kingdom
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
£57.3K£61.4K£74.2K£78.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Data-analyytikko ilmoitustas yrityksessä Activision Blizzard avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

£121K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Activision Blizzard-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-analyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Activision Blizzard in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £78,249. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Activision Blizzard Data-analyytikko roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £57,337.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Activision Blizzard ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Google
  • Flipkart
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit