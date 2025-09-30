Yritysluettelo
ActiveCampaign Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Chicago Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Chicago Area ActiveCampaign:ssa vaihtelee $176K per year Senior Software Engineer -tasolta $180K per year Staff Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Chicago Area on yhteensä $185K. Katso ActiveCampaign:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer 1
(Lähtötaso)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ActiveCampaign-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at ActiveCampaign in Greater Chicago Area sits at a yearly total compensation of $203,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ActiveCampaign for the Ohjelmistoinsinööri role in Greater Chicago Area is $190,000.

