Acronis Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Sofia City Province

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Sofia City Province Acronis:ssa on yhteensä BGN 92.6K per year. Katso Acronis:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Yhteensä vuodessa
BGN 92.6K
Taso
Senior
Peruspalkka
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Acronis?

BGN 277K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu

UKK

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Acronis ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

