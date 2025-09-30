Yritysluettelo
Acronis Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Bulgaria

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Bulgaria Acronis:ssa on yhteensä BGN 92.6K per year. Katso Acronis:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Yhteensä vuodessa
BGN 92.6K
Taso
Senior
Peruspalkka
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Acronis?

BGN 277K

UKK

