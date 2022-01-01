Yritysluettelo
Acronis
Acronis Palkat

Acronis:n palkka vaihtelee $51,449 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $132,197 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Acronis. Viimeksi päivitetty: 9/7/2025

$160K

Tuotepäällikkö
Median $75.4K
Ohjelmistoinsinööri
Median $90.8K
Data-asiantuntija
$51.4K

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$100K
Projektipäällikkö
$79.2K
Myynti
$132K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Acronis on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $132,197. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Acronis ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $84,998.

