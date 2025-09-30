Yritysluettelo
ACME Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa New York City Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in New York City Area ACME:ssa on yhteensä $150K per year. Katso ACME:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
ACME
Software Engineer
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$150K
Taso
L3
Peruspalkka
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ACME?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä ACME in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $274,999. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ACME Ohjelmistoinsinööri roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $150,000.

