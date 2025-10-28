Yritysluettelo
Laitteistoinsinööri mediaanikorvaus in Taiwan Accton Technology:ssa on yhteensä NT$1.64M per year. Katso Accton Technology:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Yhteensä vuodessa
NT$1.64M
Taso
Advance Engineer
Peruspalkka
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Korkein ilmoitettu palkkaus Laitteistoinsinööri roolille yrityksessä Accton Technology in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$2,162,251. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Accton Technology Laitteistoinsinööri roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$1,181,817.

