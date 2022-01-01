Yritysluettelo
Accedo
Accedo Palkat

Accedo:n palkka vaihtelee $32,714 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $139,887 Liikkeenjohdon konsultti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Accedo. Viimeksi päivitetty: 10/10/2025

$160K

Henkilöstöhallinto
$93.9K
Liikkeenjohdon konsultti
$140K
Markkinointi
$76.2K

Tuotesuunnittelija
$32.7K
Tuotepäällikkö
$93.3K
Ohjelmapäällikkö
$73.8K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$115K
Ratkaisuarkkitehti
$108K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$99.2K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Accedo on Liikkeenjohdon konsultti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $139,887. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Accedo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $93,897.

