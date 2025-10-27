Yritysluettelo
Abu Dhabi Investment Authority
Ohjelmistoinsinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in United Arab Emirates Abu Dhabi Investment Authority:ssa vaihtelee AED 522K ja AED 744K per year välillä. Katso Abu Dhabi Investment Authority:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Ohjelmistoinsinööri ilmoitustas yrityksessä Abu Dhabi Investment Authority avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Abu Dhabi Investment Authority?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates on vuosittainen kokonaiskorvaus AED 744,140. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Abu Dhabi Investment Authority Ohjelmistoinsinööri roolille in United Arab Emirates ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on AED 521,534.

