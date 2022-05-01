Yritysluettelo
Abrigo
Abrigo Palkat

Abrigo:n palkka vaihtelee $94,565 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $154,000 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $154K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Asiakaspalvelu
$141K
Tuotepäällikkö
$94.6K

Ratkaisuarkkitehti
$151K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Abrigo on Ohjelmistoinsinööri vuosittaisella kokonaiskorvauksella $154,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Abrigo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $146,000.

