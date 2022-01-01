Yrityshakemisto
ABOUT YOU
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

ABOUT YOU Palkat

ABOUT YOU:n palkkaväli vaihtelee $65,128:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Projektipäällikkö :lle alaosassa $92,656:aan Tuotesuunnittelija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä ABOUT YOU. Viimeksi päivitetty: 8/11/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $69.8K
Dataanalyytikko
$70.3K
Datatieteilijä
$69.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tuotesuunnittelija
$92.7K
Tuotevastaava
$81.5K
Projektipäällikkö
$65.1K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

O cargo mais bem pago reportado na ABOUT YOU é Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $92,656. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na ABOUT YOU é $70,053.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja ABOUT YOU:lle

Liittyvät yritykset

  • Zalando
  • Lyst
  • Jane
  • Tradesy
  • Touch of Modern
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit