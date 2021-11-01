Abnormal AI Palkat

Yritysluettelo
Abnormal AI:n palkka vaihtelee $67,409 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $623,603 Henkilöstöhallinto -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Abnormal AI. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025

Ohjelmistosuunnittelija
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Tuotepäällikkö
Median $200K
Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $181K

Henkilöstöhallinto
$624K
Markkinointi
$208K
Markkinointioperaatiot
$214K
Rekrytoija
$199K
Myynti
$236K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$585K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$67.4K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Abnormal AI-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Abnormal AI on Henkilöstöhallinto at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $623,603. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Abnormal AI ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $210,816.

