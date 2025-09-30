Yritysluettelo
ABBYY
ABBYY Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Hungary

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Hungary ABBYY:ssa on yhteensä HUF 28.19M per year. Katso ABBYY:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Yhteensä vuodessa
HUF 28.19M
Taso
L3
Peruspalkka
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bonus
HUF 0
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ABBYY?

HUF 56.4M

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä ABBYY in Hungary on vuosittainen kokonaiskorvaus HUF 34,507,330. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ABBYY Ohjelmistoinsinööri roolille in Hungary ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on HUF 22,317,081.

