Yritysluettelo
ABBYY
ABBYY Palkat

ABBYY:n palkka vaihtelee $36,116 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietotekniikan asiantuntija (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $111,543 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ABBYY. Viimeksi päivitetty: 9/8/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $80K
Liiketoiminta-analyytikko
$93.6K
Yrityskehitys
$39.2K

Asiakaspalvelu
$36.4K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$36.1K
Markkinointi
$46.6K
Tuotepäällikkö
$78.2K
Projektipäällikkö
$72.1K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$112K
The highest paying role reported at ABBYY is Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $111,543. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABBYY is $72,136.

