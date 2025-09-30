Ohjelmistoinsinööri korvaus in Milan Metro Area ABB:ssa on yhteensä €54.4K per year Software Engineer -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Milan Metro Area on yhteensä €54.2K. Katso ABB:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€54.4K
€51K
€0
€3.4K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike