ABB Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Milan Metro Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Milan Metro Area ABB:ssa on yhteensä €54.4K per year Software Engineer -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Milan Metro Area on yhteensä €54.2K. Katso ABB:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Software Engineer
(Lähtötaso)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€54.4K
€51K
€0
€3.4K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ABB?

Sisältyvät nimikkeet

Verkkoinsinööri

UKK

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Ohjelmistoinsinööri w ABB in Milan Metro Area wynosi rocznie €60,986. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ABB dla stanowiska Ohjelmistoinsinööri in Milan Metro Area wynosi €54,122.

