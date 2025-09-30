Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Stockholm ABB:ssa on yhteensä SEK 502K per year Associate Software Engineer -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Stockholm on yhteensä SEK 502K. Katso ABB:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Software Engineer
SEK 502K
SEK 502K
SEK 0
SEK 0
Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Senior Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Lead Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
