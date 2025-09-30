Yritysluettelo
ABB
  • Greater Bengaluru

ABB Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Bengaluru ABB:ssa on yhteensä ₹1.74M per year.

Mediaanipalkka
company icon
ABB
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹1.74M
Taso
L1
Peruspalkka
₹1.44M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹298K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ABB?

₹13.94M

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Sisältyvät nimikkeet

Verkkoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä ABB in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹4,095,110. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ABB Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,655,470.

