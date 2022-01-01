ABB Palkat

Yritysluettelo
ABB:n palkka vaihtelee $6,349 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $191,040 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ABB. Viimeksi päivitetty: 9/8/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $82.9K
Laitteistoinsinööri
Median $120K
Tuotesuunnittelija
Median $98K

Data-asiantuntija
Median $39.4K
Talousanalyytikko
Median $9.3K
Kirjanpitäjä
$53.2K
Liiketoiminta-analyytikko
$114K
Automaatioinsinööri
$28.6K
Tekstinkirjoittaja
$45.2K
Asiakaspalvelu
$6.3K
Markkinointi
$17.9K
Koneinsinööri
$63.5K
Tuotepäällikkö
$151K
Projektipäällikkö
$154K
Myynti
$86.8K
Myynti-insinööri
$50.6K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$32.5K
Ratkaisuarkkitehti
$191K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$76.1K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ABB on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $191,040. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ABB ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $63,528.

